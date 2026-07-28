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НовостиПроисшествия28 июля 2026 11:52

В ДТП в Коми пострадал 10-летний самокатчик: возбуждено уголовное дело

СК завел уголовное дело о ДТП с пострадавшим 10-летним самокатчиком в Коми
Источник:kp.ru
СК завел уголовное дело о ДТП с пострадавшим 10-летним самокатчиком в Коми

СК завел уголовное дело о ДТП с пострадавшим 10-летним самокатчиком в Коми

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сосногорске 10-летний мальчик, ехавший на электросамокате, пострадал в результате ДТП, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел 21 июля. 10-летний мальчик ехал на электросамокате с мощностью двигателя 500-800 Вт по улице Лесной. В какой-то момент ребенок не справился с управлением. Из-за этого самокат опрокинулся на дороге.

«С полученными телесными повреждениями несовершеннолетний госпитализирован», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что школьнику дали покататься на самокате его родители. Возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.