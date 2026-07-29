В Коми ищут 29-летнего велосипедиста, пропавшего почти неделю назад

К поискам подключились добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт»

В Коми продолжаются поиски 29-летнего Михаила Кирасирова, который пропал 22 июля.

По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», мужчина уехал из дома на велосипеде по маршруту между селами Мордино и Сторожевск Корткеросского района и с тех пор не вернулся. Его местонахождение остается неизвестным. Приметы: рост 157 см, черные волосы, нормальное телосложение.

К поискам подключились волонтеры. Всех, кто видел Михаила или располагает любой информацией о его возможном местонахождении, просят сообщить об этом по телефону горячей линии поискового отряда 8-800-700-54-52 либо в полицию по номеру 102