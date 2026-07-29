Сыктывкарца оштрафовали за тайную прослушку бывшей жены

Записывающее устройство конфисковано в доход государства

Мировой судья Пушкинского судебного участка Сыктывкара признал местного жителя виновным в незаконном сборе сведений о частной жизни бывшей супруги.

Как установил суд, в декабре 2025 года мужчина без согласия бывшей жены и дочери закрепил на кухонной люстре цифровой диктофон, который записывал происходящее в квартире. Устройство обнаружили спустя несколько дней во время уборки.

Экспертиза подтвердила, что на диктофоне сохранились биологические следы осужденного, а на карте памяти находились аудиозаписи, сделанные в период работы устройства.

Суд назначил мужчине штраф в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, он обязан выплатить бывшей супруге и дочери по 50 тысяч рублей каждой в качестве компенсации морального вреда. Диктофон, использованный при совершении преступления, конфискован в доход государства.