Коми вошла в число регионов с самым высоким потреблением алкоголя

Коми также вошла в число лидеров по продажам водки и пива на душу населения

Коми вошла в число российских регионов с самым высоким уровнем потребления алкоголя. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные Роспотребнадзором.

По итогам 2025 года среднее потребление алкоголя в России составило 8,09 литра этанола на человека. В Коми этот показатель достиг 12,24 литра — почти в полтора раза выше общероссийского уровня.

Республика также вошла в число лидеров по розничным продажам водки. В среднем на каждого жителя региона пришлось 9,7 литра в год при среднем показателе по стране в 5 литров.

Высокими остаются и продажи пива. В Коми они составили 64,2 литра на человека в год, что значительно превышает среднероссийский показатель — 41,5 литра.