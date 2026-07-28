Коми стала лидером России по уровню заболеваемости ОРВИ

Коми стала регионом с самым высоким уровнем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России по итогам 2025 года.

Как следует из ежегодного доклада Роспотребнадзора, показатель в регионе составил 46 764,72 случая на 100 тысяч населения — это самый высокий уровень среди всех субъектов страны.

При этом специалисты отмечают, что значительного превышения среднемноголетних значений не зафиксировано, а в ряде регионов наблюдается снижение заболеваемости относительно прошлых лет.

Основными возбудителями ОРВИ в течение года оставались риновирусы. Также циркулировали SARS-CoV-2, сезонные коронавирусы, вирусы парагриппа, РС-вирус, аденовирусы, метапневмовирус и бокавирус.

Кроме того, Коми не вошла в перечень 28 регионов России, где был достигнут высокий охват населения вакцинацией.