Двое мальчиков погибли на реках Коми в течение суток

В Коми за сутки погибли двое детей на воде. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Коми в течение одних суток произошли две трагедии на воде с несовершеннолетними. На Печоре пропал 12-летний мальчик, еще одного, 10-летнего ребенка, ищут на реке Ижме. На местах работают спасатели «СПАС-КОМИ» Службы ГО и ЧС.

Первая трагедия произошла 28 июля в Усть-Цильме. Около 16:00 группа подростков пришла на берег Печоры в нижней части села. По предварительной информации, 12-летний мальчик зашел в воду и практически сразу начал тонуть.

Его друзья бросились за помощью и привели к реке взрослых мужчин, однако к этому моменту ребенок уже исчез из виду. Предполагается, что мальчик мог попасть на опасный участок реки, где глубина резко меняется примерно на метр.

Еще одна беда произошла в районе деревни Порожск Сосногорского района. На реке Ижме пропал 10-летний мальчик. К поискам ребенка подключились спасатели. Уже около 5:00 на место происшествия выехали пять сотрудников Ухтинского аварийно-спасательного отряда «СПАС-КОМИ», в том числе водолазы. Поиски детей продолжаются.