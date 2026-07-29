Две книги из Коми вошли в ТОП-100 лучших новых детских книг России

Фото: МБРК.

В Коми сразу две книги попали в общероссийский список лучших новинок для детей – и это стопроцентный повод для гордости!

Глава региона Ростислав Гольдштейн поделился радостной новостью у себя в блоге: в топ-100 вошли «Волшебный камень и Книга Белой Совы» Александра Клейна и история про «Приключения мышки Софиты», которую написала Анастасия Сукгоева.

«Авторам – мои искренние поздравления!» – написал руководитель республики.

Он также напомнил, что в прошлом году власти помогли выпустить эти издания, а вместе с ними – ещё 18 современных книг местных писателей. Деньги выделяли через республиканские гранты для социально значимой литературы.

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