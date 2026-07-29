Предложили одобрить капремонт: мошенники украли у сыктывкарца 2,1 млн рублей

Сыктывкарец вступил в «домовой чат» и отдал мошенникам 2,1 млн рублей Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у 69-летнего жителя Сыктывкара 2,1 млн рублей под предлогом одобрения капитального ремонта в «домовом чате». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В одном из мессенджеров сыктывкарец получил приглашение в «домовой чат». Там обсуждалось проведение капремонта многоэтажки. Неизвестные уточнили у жителя столицы Коми его согласие на проведение работ. Горожанину пояснили, что все остальные собственники жилья уже подтвердили решение через «Госуслуги». Мужчина дал свое одобрение. Он перешел по ссылке, а затем получил СМС-сообщение. Далее житель Коми продиктовал код подтверждения собеседнику в чате.

Затем с мужчиной связались несколько человек, которые представились сотрудникам МФЦ, Минцифры, прокуратуры и ФСБ. Сыктывкарцу заявили, что его деньги могут украсть. Поэтому мужчине порекомендовали перевести накопления на «безопасный счет». Таким образом он лишился 2,1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.