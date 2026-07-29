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НовостиПроисшествия29 июля 2026 10:27

В Коми утонули трое детей: возбуждены уголовные дела

СК завел уголовные дела по факту гибели трех детей в водоемах Коми
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Следственного комитета

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Следственный комитет завел три уголовных дела по факту гибели трех детей в водоемах Коми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедии произошли в течение нескольких дней. Двое детей утонули во время купания. Это произошло в Усть-Куломском и Усть-Цилемском районах. Кроме того, в Сосногорск ребенок выпал из лодки. В результате он утонул.

В СК назвали причинами трагедий пренебрежения правилами безопасного поведения на воде. Во всех случаях возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности.