В Коми горела квартира: пострадали два человека

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Во вторник, 28 июля, в Усинске горела квартира, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Инцидент произошел на улице 60 лет Октября. В одном из домов загорелась квартира. На место прибыли пожарные. Они спасли женщину. Кроме того, были эвакуированы восемь человек. Пожар удалось потушить. Площадь возгорания составила 16 квадратных метров.

«В результате пожара травмированы 2 человека», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что на месте происшествия работали восемь пожарных и три единицы техники.

«Предварительная причина пожара – неосторожность при курении», – говорится в сообщении.