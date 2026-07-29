Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июля 2026 12:00

После вмешательства прокуратуры в подъезде дома в Коми установили поручни

Работы выполнили в Корткеросском районе
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

После вмешательства прокуратуры Корткеросского района Коми в подъезде многоквартирного дома установили поручни. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуру обратилась жительница Коми. Она является инвалидом и живет на первом этаже дома. Из-за состояния здоровья женщине сложно передвигаться самостоятельно. Была проведена проверка. Выяснилось, что в подъезде нет поручней. Они необходимы для того, жительница Корткеросского района могла безопасно пройти в квартиру.

«По результатам рассмотрения обращения и принятых прокуратурой района мер в подъезде многоквартирного дома установлены металлические поручни», – говорится в сообщении.