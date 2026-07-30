Пьяная поездка закончилась трагедией: житель Коми ответит за гибель пассажира

Следствие считает, что водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением

В Прилузском районе перед судом предстанет 25-летний житель Коми, обвиняемый в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора республики.

По версии следствия, трагедия произошла в ночь с 9 на 10 мая 2026 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял технически неисправным автомобилем Chery. Двигаясь по грунтовой дороге, он не учел дорожные и погодные условия, выбрал небезопасную скорость и потерял управление. Машина опрокинулась.

В результате аварии 34-летний пассажир, не пристегнутый ремнем безопасности, получил множественные переломы и тяжелые повреждения внутренних органов. От полученных травм и травматического шока он скончался на месте происшествия.