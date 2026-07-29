Губернатор НАО взяла под личный контроль состояние заболевших спортсменов в Коми

Трое детей находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет

Губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт сообщила, что лично контролирует ситуацию со спортсменами, госпитализированными после вспышки острой кишечной инфекции на лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной в Коми.

По ее словам, трое спортсменов находятся в состоянии средней степени тяжести. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет. Региональный департамент здравоохранения поддерживает постоянную связь с лечащими врачами.

В Министерстве здравоохранения Коми сообщили, что часть заболевших проходит лечение в Республиканской инфекционной больнице, остальные получают медицинскую помощь амбулаторно. Все случаи заболевания протекают в форме средней тяжести.

Родственники спортсменов в социальных сетях сообщают, что заболевшие есть сразу в нескольких командах из разных регионов страны. Некоторые участники были госпитализированы уже после возвращения домой. По словам родителей, у ряда детей диагностирован сальмонеллез.