Губернатор НАО взяла под личный контроль состояние заболевших спортсменов в Коми

Губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт сообщила, что лично контролирует ситуацию со спортсменами, госпитализированными после вспышки острой кишечной инфекции на лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной в Коми.
По ее словам, трое спортсменов находятся в состоянии средней степени тяжести. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет. Региональный департамент здравоохранения поддерживает постоянную связь с лечащими врачами.
В Министерстве здравоохранения Коми сообщили, что часть заболевших проходит лечение в Республиканской инфекционной больнице, остальные получают медицинскую помощь амбулаторно. Все случаи заболевания протекают в форме средней тяжести.
Родственники спортсменов в социальных сетях сообщают, что заболевшие есть сразу в нескольких командах из разных регионов страны. Некоторые участники были госпитализированы уже после возвращения домой. По словам родителей, у ряда детей диагностирован сальмонеллез.