Четверых жителей Коми лишили водительских прав из-за алкогольной зависимости

Прокуратура добилась прекращения действия водительских удостоверений через суд

Сысольский районный суд Коми удовлетворил требования прокуратуры о прекращении права управления транспортными средствами для четырех местных жителей.

Во время проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения было установлено, что мужчины 1961, 1964, 1977 и 1990 годов рождения состоят на учете у врача психиатра-нарколога с заболеваниями, вызванными употреблением алкоголя. Такие диагнозы являются медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами.

Изучив представленные медицинские документы, суд пришел к выводу, что наличие синдрома алкогольной зависимости исключает возможность безопасного управления автомобилем.Суд обязал ответчиков сдать водительские удостоверения в подразделение Госавтоинспекции. В настоящее время решения еще не вступили в законную силу.