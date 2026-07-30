В Коми ожидаются неблагоприятные условия для качества воздух

Синоптики прогнозируют ухудшение рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы

С вечера 29 июля до утра 30 июля в ряде муниципалитетов Республики Коми прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие ухудшению рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.

По данным синоптиков, режим НМУ будет действовать с 19:00 29 июля до 08:00 30 июля на территории Ухтинского, Княжпогостского, Удорского, Усть-Вымского, Сыктывдинского, Корткеросского, Усть-Куломского, Троицко-Печорского, Сысольского, Койгородского и Прилузского районов, а также в Сыктывкаре.

В такие периоды из-за особенностей погодных условий загрязняющие вещества хуже рассеиваются в атмосфере, что может привести к временному ухудшению качества воздуха. Предприятиям рекомендуется соблюдать режим снижения выбросов, а жителям — по возможности сократить длительное пребывание рядом с крупными промышленными объектами и автомагистралями.