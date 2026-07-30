В Коми столкнулись Ford и «Лада»: пострадали пять человек

Фото: Госавтоинспекция Коми

В среду, 29 июля, в Ухте столкнулись Ford Focus и ВАЗ-2114, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла в 22.45. Пьяный молодой человек 2003 года рождения ехал за рулем Ford по автодороге Ухта – Троицко-Печорск. На 20-м километре водитель пошел на обгон. При этом иномарка врезалась в попутную «Ладу». От удара отечественный автомобиль съехал с дороги.

В результате ДТП пострадали пять человек. У водителя «Лады» 2005 года рождения закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, тупая травма живота, ушибленные раны головы и туловища. Пассажир ВАЗа, девушка 2004 года рождения, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематомы затылочной области, рваную рану нижней губы, закрытый перелом шейного отдела позвоночника - под вопросом. У пассажира ВАЗа, молодого человека 2002 года рождения - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и ушиб голеностопа слева. У еще одного пассажира, девушки 2005 года рождения диагностировали тупую травму живота и ушиб мягких тканей левого плеча. Водитель и пассажиры ВАЗа госпитализированы. У водителя Ford - ушиб левого коленного сустава, не госпитализирован.

Всего водитель Ford привлекался 4 раза, в течение года - 2 раза. Его стаж - с 2021 года.