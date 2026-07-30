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НовостиПроисшествия30 июля 2026 9:59

В Коми 15-летний подросток украл 14 тысяч рублей: его будут судить

В Коми 15-летний подросток пойдет под суд за кражу более 14 тысяч рублей
Источник:kp.ru
В Коми 15-летний подросток пойдет под суд за кражу более 14 тысяч рублей

В Коми 15-летний подросток пойдет под суд за кражу более 14 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Усть-Куломском районе 15-летнего местного жителя обвиняют в краже более 14 тысяч рублей с банковского счета. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел в январе. Обвиняемый знал пароль к личному кабинету знакомого. Используя свой телефон, житель Коми перевел со счета знакомого более 14 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый признал свою вину. Его отец возместил потерпевшему ущерб.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.