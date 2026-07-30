За сутки в Коми произошло три пожара

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В среду, 29 июля, в Коми произошло в общей сложности три пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Один из пожаров произошел в ухтинском Шудаяге. На улице Шахтинской загорелось неэксплуатируемое строение. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. На месте происшествия работали шесть человек и две единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В Сыктывкаре загорелось здание автосалона, расположенное наулице Гаражная. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Огонь тушили 22 человека и семь единиц техники.

«Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования», – говорится в сообщении.

Третий пожар произошел в Княжпогостком районе. На улице Сосновой в Емве загорелось неэксплуатируемое здание. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. На месте происшествия работали 12 человек и шесть единиц техники.

«Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что во всех случаях пострадавших нет.