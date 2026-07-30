С начала года в Коми утонули 33 человека

В результате происшествий на воде в Коми погибли 33 человека в 2026 году Фото: Александра САВИНОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в результате происшествий на воде в Коми погибли в общей сложности 33 человека. Об этом сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам республики Леонид Носов.

По состоянию на четверг, 30 июля, на воде зафиксировали 35 происшествий. Семь человек удалось спасти. Кроме того, еще 33 человека погибли. Это на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К концу июля среди детей никто не погиб. В 2026 году в Коми утонули уже четверо несовершеннолетних.

«В трех из четырех случаев – это безнадзорность за детьми», – сказал Носов.