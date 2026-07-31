Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2026 5:00

В Коми подросток выжил после удара молнии

Ребенка спасли благодаря быстрой реакции друзей и очевидцев
Источник:kp.ru
Сейчас состояние подростка оценивается как стабильное

Сейчас состояние подростка оценивается как стабильное

В деревне Пожня Сосногорского района во время грозы серьезно пострадал подросток. В момент происшествия мальчик находился на мосту, когда рядом произошел удар молнии. По предварительным данным, разряд мог попасть непосредственно в ребенка либо ударить совсем рядом.

Первыми на помощь пришли друзья подростка. Они сразу позвали взрослых и вызвали скорую помощь, благодаря чему пострадавшего удалось оперативно доставить в больницу.

Сейчас мальчик переведен из реанимации в обычную палату. Его состояние врачи оценивают как стабильное. Родные подростка поблагодарили всех, кто помог в первые минуты после происшествия.