В Коми назвали самые востребованные профессии

Наибольший дефицит кадров сохраняется в образовании, госуправлении и здравоохранении

В Коми сохраняется высокий спрос на специалистов в бюджетной сфере, промышленности и транспортном комплексе. Наибольшее число вакансий работодатели предлагают в образовании — около 1,6 тысячи, государственном управлении — 1,5 тысячи и здравоохранении — 1,3 тысячи.

Потребность в кадрах также остается высокой в строительстве, сфере административной деятельности, транспортировки и хранения, а также в творческих профессиях.

С января по июль 2026 года при содействии регионального Кадрового центра «Работа России» трудоустроены 2,3 тысячи жителей Коми. В том числе удалось закрыть вакансии по редким специальностям — парашютиста-пожарного и оператора линии по производству спичечных коробков.

По словам руководителя Кадрового центра Ирины Рыбиной, сегодня работодатели чаще всего ищут педагогов, медицинских работников, представителей рабочих профессий, а также сотрудников сферы обслуживания и благоустройства. Для подбора персонала используются ярмарки вакансий, программы переподготовки и индивидуальный поиск кандидатов.