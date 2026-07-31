В Коми женщина чуть не перевела мошенникам 18 млн рублей

Мошенники пытались украсть у 75‑летней жительницы Коми 18 млн рублей Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники пытались украсть у 75 летней жительницы Печоры 18 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Жительнице Печоры позвонили неизвестные и представились сотрудниками пенсионного фонда. Под предлогом перерасчета выплат собеседники выманили у горожанки код из смс. Далее женщине позвонил «специалист службы безопасности». Новый собеседник заявил, что горожанка дала доступ к своим персональным данным террористу, а тот оформил доверенность на перевод ее накоплений за границу. Звонивший пригрозил женщине уголовной ответственностью.

Женщина рассказала, что продала две наследственные квартиры. Она оформила заявку на снятие 18 млн рублей под предлогом хранения их дома в сейфе. Однако сотрудница банка поняла, что клиентку пытаются обмануть. Женщина настаивала на проведении операции.

«Лишь на следующий день, поговорив с оперативниками уголовного розыска и следователем, она осознала, что месяц находилась под влиянием киберпреступников», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что полицейские рассказали жительнице Коми о популярных схемах обмана, чтобы впредь она не попадалась на уловки мошенников.