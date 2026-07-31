В ДТП в Коми пострадал 15-летний мотоциклист: СК завел дело

СК завел уголовное дело по факту ДТП с пострадавшим 15-летним подростком в Коми Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет завел уголовное дело по факту ДТП в Корткеросском районе, в результате которого пострадал 15-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 22 июля в селе Сторожевск. 15-летний подросток ехал на мотоцикле по улице Интернациональной. Юноша врезался в мопед, на котором ехал его сверстник. В результате ДТП пострадали оба подростка. Их увезли в больницу.

Выяснилось, что мотоцикл подарил подростку на день рождения отчим. Прав у мальчика не было.

«Проверочные мероприятия по поводу законности управления мопедом продолжаются», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего». Обстоятельства преступления выясняются.