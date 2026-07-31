В Сыктывкаре подросток пытался продать 222 грамма наркотика: его будут судить

В Сыктывкаре 17-летний подросток пытался продать 222 грамма наркотика Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре 17-летнего жителя Волгоградской области обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Приезжий и его 18-летний знакомый, дело в отношении которого расследуется отдельно, действовали в составе организованной группы интернет-магазина, занимающегося наркоторговлей. Фигуранты купили как минимум 222,49 грамма наркотика. Они расфасовали это вещество по тайникам в Сыктывкаре, чтобы продать. Сообщников задержали, а наркотик изъяли.

«Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.