В Коми семейную пару судили за кражу 86 тысяч рублей с карты: их оштрафовали

В Коми семейную пару оштрафовали за кражу 86 тысяч рублей с карты Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Корткеросе семейную пару признали виновной в краже 86 тысяч рублей с банковского счета. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В ноябре 2025 года у одного из фигурантов умерла мать. При уборке квартиры супруги обнаружили ее кредитную банковскую карту. 10 дней сообщники тратили деньги на проезд, продукты, алкоголь, одежду и лекарства. С карты исчезло в общей сложности более 86 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал обоих супругов виновными. Их оштрафовали на 30 и 40 тысяч рублей.