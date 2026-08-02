Сто пожарных из Коми уже месяц тушат лесные пожары в Красноярском крае

Фото: Минприроды Коми

Сто специалистов парашютно-десантной пожарной службы Коми лесопожарного центра продолжают работать в Красноярском крае, где уже месяц участвуют в ликвидации крупных лесных пожаров. Об этом сообщили в Минприроды Республики Коми.

Первая группа из 50 пожарных-десантников отправилась в Сибирь 25 июня. Позже к ней присоединились еще 50 специалистов. Решение о направлении помощи принял глава Коми Ростислав Гольдштейн.

Огнеборцы работают в сложных условиях: при высокой температуре воздуха, сильной задымленности и порывистом ветре. На момент прибытия первой группы в Красноярском крае действовало 95 лесных пожаров общей площадью свыше 121 тысячи гектаров. Борьбу с огнем осложняли жара, отсутствие осадков и удаленность очагов возгорания.

Межрегиональная помощь в тушении природных пожаров является одним из направлений национального проекта «Экологическое благополучие», направленного на сохранение лесов и повышение эффективности противопожарной защиты.