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НовостиПроисшествия2 августа 2026 8:13

В Коми 18-летняя девушка на питбайке вылетела в кювет

У водителя не было водительских прав, в результате ДТП она получила травмы.
Источник:kp.ru
Фото: ГАИ Коми

Фото: ГАИ Коми

В селе Объячево Прилузского района произошло ДТП с участием питбайка. По информации Госавтоинспекции Коми, авария случилась вечером 1 августа на улице Гагарина.

По предварительным данным, 18-летняя девушка за рулем питбайка Orion не справилась с управлением. Транспортное средство съехало с дороги в левый по ходу движения кювет.

В результате происшествия водитель получила ушибленую рану правого предплечья и ссадины. Госпитализация ей не потребовалась.

Как отметили в Госавтоинспекции, во время поездки девушка была в мотошлеме, однако водительского удостоверения она не имеет и никогда не получала. Обстоятельства ДТП устанавливаются.