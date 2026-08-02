В Коми 18-летняя девушка на питбайке вылетела в кювет

Фото: ГАИ Коми

В селе Объячево Прилузского района произошло ДТП с участием питбайка. По информации Госавтоинспекции Коми, авария случилась вечером 1 августа на улице Гагарина.

По предварительным данным, 18-летняя девушка за рулем питбайка Orion не справилась с управлением. Транспортное средство съехало с дороги в левый по ходу движения кювет.

В результате происшествия водитель получила ушибленую рану правого предплечья и ссадины. Госпитализация ей не потребовалась.

Как отметили в Госавтоинспекции, во время поездки девушка была в мотошлеме, однако водительского удостоверения она не имеет и никогда не получала. Обстоятельства ДТП устанавливаются.