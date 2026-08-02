В Коми на поддержку оленеводства направят 231 миллион рублей

На развитие отрасли в 2026 году выделено 231 миллион рублей

2 августа в Коми отмечают День оленевода. С праздником работников отрасли поздравил глава региона Ростислав Гольдштейн, подчеркнув, что оленеводство остается важной частью культуры и традиционного уклада жизни республики.

По словам руководителя региона, современные оленеводческие хозяйства сохраняют преемственность поколений, одновременно используя новые технологии — дроны, снегоходы и квадроциклы.

В этом году на развитие отрасли направят 231 миллион рублей. Объем государственной поддержки увеличен на 57 процентов по сравнению с прошлым годом благодаря совместной работе правительства Коми, партии «Единая Россия» и Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Кроме того, проведенная реорганизация крупных хозяйств в единый агрохолдинг позволит предприятиям пользоваться льготами, предусмотренными для резидентов Арктической зоны.