В Коми четырех автомобилистов лишили водительских прав из-за алкоголя

Суд удовлетворил иски прокуратуры о прекращении действия водительских удостоверений четырех жителей Сысольского района, состоящих на учете с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя».

Как сообщили в пресс-службе судов Коми, во время прокурорской проверки выяснилось, что мужчины 1961, 1964, 1977 и 1990 годов рождения имеют действующие водительские права, несмотря на медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами.

Суд пришел к выводу, что наличие такого диагноза создает угрозу безопасности дорожного движения, и удовлетворил исковые требования прокуратуры. После вступления решений в законную силу ответчики должны будут сдать водительские удостоверения в Госавтоинспекцию.

Пока судебные решения не вступили в законную силу.