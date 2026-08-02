В Коми пьяный водитель Hyundai врезался в дорожный каток

Фото: ГАИ Коми

В поселке Ярега под Ухтой произошло ДТП с участием легкового автомобиля и дорожной техники. Авария случилась ночью 1 августа на улице Советской.

По данным Госавтоинспекции Коми, 53-летний водитель Hyundai, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на стоявший на обочине дорожный каток.

В результате происшествия травмы получила пассажирка автомобиля — женщина 1993 года рождения. Медики диагностировали у нее ушиб левой голени, госпитализация не потребовалась.

Как уточнили в ГАИ, водитель ранее 11 раз привлекался к ответственности за нарушения Правил дорожного движения.