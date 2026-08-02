В Коми простятся с погибшим в ходе СВО Антоном Сметаниным

Фото: администрация Ижемского района

В Ижемском районе Коми сообщили о гибели участника специальной военной операции Антона Леонидовича Сметанина. Уроженец деревни Картаель и житель деревни Варыш погиб 22 июля 2026 года. Ему было 20 лет.

Антон Сметанин родился 28 декабря 2005 года. Начальное образование получил в Картаельской школе, затем продолжил учебу в Бакуринской школе. После окончания девятого класса поступил в Усинский политехнический техникум, где освоил специальность мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей.

После завершения обучения молодой человек проходил срочную военную службу. В декабре 2024 года он заключил контракт и был направлен в зону проведения специальной военной операции, где служил матросом-сапером инженерно-технической роты.

Церемония прощания с Антоном Сметаниным состоится 3 августа в деревне Варыш. С утра жители смогут проститься с погибшим у родительского дома, после чего траурная церемония пройдет у часовни перед сельским кладбищем.