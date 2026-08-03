В Коми по «Пушкинской карте» теперь доступны 112 учреждений культуры

Оформить «Пушкинскую карту» могут граждане России в возрасте от 14 до 22 лет

Министерство культуры Коми обновило перечень учреждений, работающих по программе «Пушкинская карта». Сейчас в него входят 112 организаций культуры по всей республике.

На сайте ведомства появился специальный раздел, где собраны театры, музеи, библиотеки, кинотеатры, дома культуры и центры досуга, в которых молодые люди могут приобрести билеты за счет государства.

Напомним, оформить «Пушкинскую карту» могут граждане России в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Ежегодно на карту начисляется пять тысяч рублей, из которых до двух тысяч можно потратить на посещение кинотеатров.