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НовостиОбщество3 августа 2026 5:00

В Коми по «Пушкинской карте» теперь доступны 112 учреждений культуры

Минкультуры республики опубликовало актуальный список участников программы
Источник:kp.ru
Оформить «Пушкинскую карту» могут граждане России в возрасте от 14 до 22 лет

Оформить «Пушкинскую карту» могут граждане России в возрасте от 14 до 22 лет

Министерство культуры Коми обновило перечень учреждений, работающих по программе «Пушкинская карта». Сейчас в него входят 112 организаций культуры по всей республике.

На сайте ведомства появился специальный раздел, где собраны театры, музеи, библиотеки, кинотеатры, дома культуры и центры досуга, в которых молодые люди могут приобрести билеты за счет государства.

Напомним, оформить «Пушкинскую карту» могут граждане России в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Ежегодно на карту начисляется пять тысяч рублей, из которых до двух тысяч можно потратить на посещение кинотеатров.