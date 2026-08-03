В Коми 74 соцпроекта получат более 50 миллионов рублей грантовой поддержки

В Коми 74 социальных проекта получат более 50 миллионов рублей

В Коми подвели итоги конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций. Финансовую поддержку получат 74 проекта, на реализацию которых направят более 50 миллионов рублей.

Как сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн, в Год села основное внимание уделили инициативам из муниципалитетов. Благодаря этому 40 проектов-победителей будут реализованы именно в сельской местности.

Среди поддержанных инициатив — создание центра спортивного притяжения в Мохче Ижемского района. Проект станет продолжением развития спортивной инфраструктуры, которая уже создается в населенных пунктах района.