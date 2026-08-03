Синоптики предупредили жителей Коми о резком похолодании после выходных

Температура воздуха на новой неделе может снизиться сразу на 10–12 градусов

Первые выходные августа порадуют жителей Коми теплой и устойчивой погодой. Под влиянием области повышенного атмосферного давления дожди практически прекратятся, а дневная температура достигнет +24…+29 градусов.

Однако уже в начале новой рабочей недели погодная ситуация изменится. Приближающийся с запада циклон принесет в регион локальные грозовые дожди, а затем осадки распространятся практически на всю территорию республики.

По прогнозам синоптиков, вместе с дождями значительно понизится температура воздуха. Днем станет холоднее на 10–12 градусов, а погода приобретет скорее осенний характер.