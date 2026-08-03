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НовостиПроисшествия3 августа 2026 6:18

В Коми 15-летняя самокатчица сбила годовалую девочку

В Коми 15-летняя школьница на самокате сбила годовалую девочку
Источник:kp.ru
Фото: Госавтоинспекция Коми

Фото: Госавтоинспекция Коми

В воскресенье, 2 августа, в Ухте 15-летняя девочка на электросамокате Electric сбила годовалого ребенка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Инцидент произошел около 18.30. 15-летняя девочка ехала на электросамокате по проспекте Ленина со стороны Комсомольской площади в сторону проспекта Космонавтов. Напротив дома №33 по проспекту Ленина водитель сбила ребенка. Годовалая девочка шла по тротуару в попутном направлении.

В результате ДТП пострадавшая получила закрытую черепно-мозгновую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибленную ссадину лба. Госпитализация ребенку не потребовалась.