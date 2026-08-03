Хотел сходить на выставку: житель Коми отдал мошенникам 290 тысяч рублей

Житель Коми перевел мошенникам 290 тысяч рублей за билет на выставку Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у жителя Сосногорска 1994 года рождения 290 тысяч рублей под предлогом оплаты билета на выставку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

На одном из сайтов мужчина познакомился с девушкой. Собеседница рассказала, что также живет в Сосногорске. Девушка предложила горожанину вместе сходить на художественную выставку.

«Для достоверности она прислала ему скриншот приобретенного билета стоимостью 4 тысячи рублей», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что житель Коми не заподозрил никакого подвоха. Он перешел по ссылке и перевел деньги. На сайте появилось уведомление о том, что средства не поступили. Для завершения операции от мужчины потребовалось внести оплату повторно. Житель Сосногорска сделал это неоднократно. Однако сервис раз за разом выдал ошибку.

«Общий ущерб составил 290 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.