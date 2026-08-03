В лесу под Сыктывкаром заметили медведицу с медвежатами Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В лесу под Сыктывкаром были замечены медведица с медвежатами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснозатонского.

Инцидент произошел в лесу. Неподалеку от поселка заметили медведицу с медвежатами. Власти призвали жителей быть осторожными. Людей просят и не приближаться к диким животным. О случаях выхода зверей к населенным пунктам необходимо сообщить в ЕДДС по телефону: 24-63-90, в дежурную часть управления МВД по Сыктывкару по телефонам: 112, 02 или 24-47-87.