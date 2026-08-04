Сбережений сыктывкарцев в среднем хватит на 4,4 месяца без доходов

Почти семь из десяти жителей следят за доходами и расходами, однако 38% не имеют финансовой подушки

Большинство экономически активных жителей Сыктывкара контролируют свои личные финансы. По данным исследования SuperJob, 68% опрошенных ведут учет доходов и расходов: 52% делают это приблизительно, а еще 16% — строго. Не следят за семейным бюджетом 32% респондентов.

Планированием будущих доходов и расходов занимаются 67% участников опроса. Почти половина из них строит финансовые планы на срок до шести месяцев, 14% — на период от полугода до года, а 8% планируют более чем на год вперед.

Если лишиться всех источников дохода, менее месяца смогут прожить на накоплениях 12% жителей. От одного до двух месяцев продержатся 20%, еще 14% — от трех до шести месяцев. Запаса средств на срок от полугода до года хватит у 9% опрошенных, а более года — у 7%.

При этом 38% участников исследования признались, что вовсе не имеют накоплений. В среднем, по собственной оценке жителей, финансовой подушки хватит на 4,4 месяца жизни без зарплаты.

Большинство респондентов оценили свою финансовую грамотность как среднюю. Высоким уровень своих знаний считают 16%, а низким — 13%. Мужчины, как показал опрос, чаще ведут учет расходов, планируют бюджет на длительный срок и выше оценивают свою финансовую грамотность.