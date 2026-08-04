Минприроды: с начала сезона в Коми потушили более 100 лесных пожаров

Основной причиной возгораний стали грозовые фронты

В июле на территории лесного фонда Коми зарегистрировали 47 лесных пожаров общей площадью 751,17 гектара. Средняя площадь одного возгорания составила почти 16 гектаров.

Как сообщили в Минприроды региона, основной причиной возникновения пожаров стали грозовые фронты — они спровоцировали 41 возгорание. Еще шесть случаев произошли по вине местных жителей.

За первые сутки после обнаружения удалось ликвидировать 30 пожаров, что составляет 64% от общего числа июльских возгораний.

С начала пожароопасного сезона в Коми потушили уже 101 лесной пожар общей площадью более 2,2 тысячи гектаров. В Минприроды отметили, что мониторинг лесов ведется в штатном режиме с использованием спутниковых систем и авиационного патрулирования, что позволяет своевременно выявлять очаги и предотвращать распространение огня.