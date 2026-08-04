В Коми за полгода ввели более 106 тысяч квадратных метров жилья

Большую часть нового жилья в регионе возвело население

В первом полугодии 2026 года в Республике Коми ввели в эксплуатацию 106,6 тысячи квадратных метров жилья. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Комистата, за шесть месяцев в регионе были сданы пять многоквартирных домов, пять домов блокированной застройки, один индивидуальный жилой дом, построенный застройщиком, а также 651 индивидуальный дом, возведенный жителями республики.

Населением введено 65,4 тысячи квадратных метров жилья, что составляет 86,7% от показателя первого полугодия 2025 года.

При этом во втором квартале темпы строительства заметно выросли. За апрель—июнь введено 54,2 тысячи квадратных метров жилья — это на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно высокий рост зафиксирован в апреле, когда объемы ввода оказались почти втрое выше прошлогодних.

В целом за январь—июнь в регионе ввели 106,6 тысячи квадратных метров жилья против 108,8 тысячи квадратных метров годом ранее.