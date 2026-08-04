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НовостиОбщество4 августа 2026 7:10

Спасатели помогли двум грибникам выбраться из лесов Коми

Оба любителя тихой охоты благополучно вернулись домой
Источник:kp.ru
За выходные в Коми спасли двоих заблудившихся грибников

За выходные в Коми спасли двоих заблудившихся грибников

За минувшие выходные сотрудники Ухтинского аварийно-спасательного отряда «СПАС-КОМИ» дважды выезжали на помощь заблудившимся в лесу грибникам.

Первое сообщение поступило 1 августа около 15:00. В районе станции Пожня Сосногорского района потерялся 39-летний мужчина. Спасатели смогли сориентировать его по телефону, и уже через полтора часа он самостоятельно вышел к дороге.

На следующий день помощь понадобилась еще одному любителю тихой охоты. В районе поселка Аким заблудился 34-летний мужчина, который обратился в службу спасения около 16:40.

Прибывшие на место сотрудники «СПАС-КОМИ» нашли его с помощью звуковых сигналов. Как выяснилось, мужчина находился неподалеку от своего автомобиля. Спасательная операция завершилась около 20:40, медицинская помощь пострадавшему не потребовалась.