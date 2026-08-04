Под Сыктывкаром мотоциклист сбил 13-летнюю девочку: пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция по Коми

В понедельник, 3 августа, в Сыктывдинском районе Коми мотоциклист сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 20:28 в селе Выльгорт. Мужчина 1995 года рождения ехал за рулем мотоцикла по улице Домны Каликовой со стороны улицы Трудовой в сторону Шоссейной. Напротив дома №49 водитель сбил девочку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая получила множественные неуточненные травмы, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также травму живота и спины. Девочку увезли в больницу.

Водитель мотоцикла получил перелом костей предплечья. Госпитализация ему не потребовалась. Всего его за девять раз привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.