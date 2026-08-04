В Сыктывкаре девочка продиктовала мошенникам данные карты мамы: оттуда исчезло 37 тысяч рублей

В Сыктывкаре 11-летняя девочка продиктовала мошенникам данные карты своей матери Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре 11-летняя девочка по просьбе «одноклассницы» продиктовала мошенникам данные карты своей матери, оттуда украли более 37 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Девочка получила в мессенджере сообщение якобы от одноклассницы. Собеседница заявила, что деньги родителей находятся в опасности, и потребовала перевести их на «безопасный счет». Она заявила, что нужно взять мамину банковскую карту и мобильный телефон.

«Доверившись «подруге», несовершеннолетняя выполнила все инструкции: продиктовала реквизиты банковской карты, а затем сообщила коды подтверждения, поступавшие в смс-сообщениях на телефон родительницы», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что мать ребенка заподозрила неладное. Женщина увидела открытое банковское приложение и немедленно вмешалась в ситуацию. Благодаря этому удалось предотвратить еще две операции по списанию денег.

«Однако к тому моменту злоумышленники похитили со счета более 37 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Выяснилось, что аккаунт одноклассницы взломали. Возбуждено уголовное дело.