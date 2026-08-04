В Коми мужчина украл мотоцикл: его задержали

Житель Коми украл оставленный около гаража мотоцикл Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Воркуте ранее судимого местного жителя 1970 года рождения подозревают в хищении мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился 25-летний воркутинец. Горожанин рассказал, что у него похитили мотоцикл Ular Q7, оставленный у гаража. Житель Заполярья отлучился на время, а когда вернулся, транспорта на месте не оказалось. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Мужчина рассказал, что шел мимо гаража, увидел мотоцикл и решил забрать его себе. Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.