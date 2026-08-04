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НовостиПроисшествия4 августа 2026 12:10

В Коми 17-летний подросток продал данные банковской карты: на него завели дело

В Коми 17-летний подросток незаконно продал данные банковской карты
Источник:kp.ru
В Коми 17-летний подросток незаконно продал данные банковской карты

В Коми 17-летний подросток незаконно продал данные банковской карты

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Воркуте 17-летнего местного жителя подозревают в приобретении электронного средства платежа и предоставлении доступа к нему для осуществления незаконных операций. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Воркутинец получил от знакомого полные данные банковской карты, которые нужны для авторизации в личном кабинете. Далее горожанин передал эту информацию другому человеку, получив за это деньги. Затем карта использовалась для незаконных операций.

«При этом несовершеннолетний достоверно знал, что передача третьим лицам электронного средства платежа и доступа к нему запрещена законом», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что уголовные дела в отношении подростка и человека, получившего данные карты, расследуют отдельно.