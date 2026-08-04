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НовостиПроисшествия4 августа 2026 12:48

За месяц в Коми нашли погибшими трех пропавших людей

В Коми нашли погибшими трех пропавших людей в июле 2026 года
Источник:kp.ru
В Коми нашли погибшими трех пропавших людей в июле 2026 года

В Коми нашли погибшими трех пропавших людей в июле 2026 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В июле 2026 года в Коми нашли погибшими в общей сложности трех пропавших людей. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

За месяц волонтеры получили 33 заявки на поиск пропавших людей. 24 из них нашли живыми. К сожалению, троих обнаружили погибшим. Поиски еще трех человек продолжаются. Кроме того, одному нашли родных. Личность двух человек удалось установить.

«Поиски тех, кого не нашли, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства», – говорится в сообщении.