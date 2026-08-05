В Коми предложили установить День многодетной семьи

Проект указа вынесен на общественное обсуждение

В Коми подготовили проект указа главы региона, которым предлагается установить 15 мая Днем многодетной семьи. Документ опубликован на портале общественного обсуждения нормативных правовых актов.

Инициатива разработана по поручению главы региона Ростислава Гольдштейна после встречи с семьями, награжденными медалями «За любовь и верность», прошедшей в июле в рамках празднования Дня семьи, любви и верности.

Выбор даты не случаен. Именно 15 мая во всем мире отмечается Международный день семьи, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН. В Коми в этот день традиционно чествуют лучшие многодетные семьи республики и вручают медали «За достойное воспитание детей».

Как отмечается в пояснительной записке, большинство муниципалитетов региона поддержали предложение установить праздник именно на эту дату. Такое решение было принято по итогам обсуждений с многодетными семьями и общественными организациями.