Суд в Коми увеличил размер алиментов почти до 20 тысяч рублей

Суд пришел к выводу, что прежний размер алиментов не обеспечивал интересы ребенка

Ухтинский городской суд изменил порядок взыскания алиментов и обязал отца несовершеннолетней девочки выплачивать средства на содержание ребенка в твердой денежной сумме.

С иском обратилась мать ребенка. Она указала, что ранее алименты взыскивались в размере четверти доходов ответчика, однако фактически ежемесячные выплаты составляли лишь 5–6 тысяч рублей, чего оказалось недостаточно для обеспечения прежнего уровня содержания дочери.

Во время рассмотрения дела суд установил, что мужчина сменил официальное место работы на менее оплачиваемое и при этом трудился без оформления трудовых отношений. Каких-либо уважительных причин, препятствующих получению более высокого дохода, ответчик не представил.

С учетом обстоятельств суд пришел к выводу, что действующий порядок взыскания алиментов нарушает интересы ребенка. В результате с ответчика взысканы алименты в размере прожиточного минимума для детей — 19 859 рублей с последующей индексацией.