Коми остается одним из самых зараженных борщевиком регионов Северо-Запада

Коми остается одним из регионов Северо-Запада с наиболее масштабным распространением борщевика Сосновского. Об этом сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

По данным ведомства, сорняком занято более тысячи гектаров земель населенных пунктов и около 1,9 тысячи гектаров сельхозугодий. При этом большинство обращений жителей связано именно с зарастанием территорий в населенных пунктах.

В Россельхознадзоре отмечают, что борщевик активно вытесняет другие растения, быстро распространяется и сохраняет всхожесть семян в течение многих лет. Именно поэтому для борьбы с ним недостаточно разовой обработки — мероприятия необходимо проводить несколько раз за сезон одновременно на всех зараженных территориях.