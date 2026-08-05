Хотел купить машину: житель Коми перевел мошенникам 4,5 млн рублей

Мошенники украли у жителя Коми 4,5 млн рублей под предлогом покупки авто Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у жителя Ухты 1985 года рождения более 4,5 млн рублей под предлогом покупки автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Ухтинец решил купить машину. Горожанин хотел купить машину. На запрос о подборе авто откликнулся продавец якобы одной из известных фирм, занимающейся поставкой машин из-за границы. Далее они начали общаться в мессенджере. Была составлена заявка, подписан договор и выставлен счет на оплату. Житель Коми перевел более 4,5 млн рублей.

«Прождав машину более трех месяцев, гражданин понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.